МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Доля физических лиц на рынке российских акций сейчас увеличилась до 74%, в результате похожее поведение большого количества частных инвесторов создает риск роста волатильности на рынке на фоне негативных новостей, следует из материалов обзора рисков финансовых рынков Центробанка России, следует из материалов обзора рисков финансовых рынков Центробанка России. ЦБ разрешил зачислять выплаты от продажи иностранных акций на счет за рубеж

"Физические лица в конце 2021 – начале 2022 года обеспечивали стабильность на фондовом рынке, покупая активы у нерезидентов (акции и ОФЗ), а с марта из-за отсутствия нерезидентов на фондовом рынке влияние физических лиц на ход торгов увеличилось. Потенциальная уязвимость такой ситуации заключается в возможном росте волатильности из-за однонаправленных действий большого количества частных инвесторов на фоне негативного информационного фона. На текущий момент доля физических лиц в торгах акциями составляет около 74%", — поясняет Центробанк.

Центральный банк отмечает, что пока указанный риск не реализовался, и рынок, несмотря на рост волатильности, продолжает сохранять устойчивость. В частности, например, 30 июня на рынке наблюдался негативный фон вследствие решения "Газпрома" не выплачивать дивиденды за 2021 год. Доля сделок граждан в объеме торгов указанными акциями 30 июня составляла 73%.

"При этом, несмотря на волатильность цены в течение торгов и с учетом разнонаправленности заключенных сделок, физические лица за день увеличили объем вложений на 0,1 миллиарда рублей. Таким образом, даже при довольно негативном фоне и последующей волатильности граждане не стали выходить из указанного актива, увеличив свои вложения", — говорится в обзоре.