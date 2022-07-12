МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о курсах доллара и евро, заявил, что прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Медведев рассказал о лучшей защите от "протухающего" евро

"Курсы евро и доллара впервые за 20 лет сравнялись. Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что "сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета", "теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа".

По мнению Медведева, европейская валюта, дешевеющая относительно американской, стала отличным маркером того, кто платит за кризис на Украине. "Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как напёрсточники. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами. Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции", — написал Медведев.

Он добавил, что В Белом доме эту формулу знают несравненно лучше, чем "брюссельские псы войны". "Себя любимых они наказывают гораздо реже, долго вымеряя последствия. А вот "полезные европейские идиоты" пострадали по милости американцев куда сильнее. Но их совсем не жаль, поскольку именно русофобы из ЕС развязали гибридную войну с Россией и открыли против нас широкий экономический фронт", — подчеркнул Медведев.

Он также подчеркнул, что такой результат — это лишь подтверждение "крайне непродуманного" характера санкций в отношении России, "они вредны для самого ЕС".

"В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет", — написал Медведев в своем Telegram-канале.