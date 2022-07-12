МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях. Медведев допустил создание в будущем резервной валюты БРИКС

Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года,

"Храните сбережения в рублях!", — написал Медведев в своем телеграм-канале.