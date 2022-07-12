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Медведев призвал хранить сбережения в рублях
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях. Во вторник курс евро на международном рынке... ПРАЙМ, 12.07.2022
финансы, новости, россия, дмитрий медведев, рубль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне ситуации с курсом евро и доллара посоветовал хранить сбережения в рублях.
Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года,
"Храните сбережения в рублях!", — написал Медведев в своем телеграм-канале.