МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем снижается на 2,2% по индексу Мосбиржи на негативном внешнем фоне и в отсутствие внутреннего драйвера покупок, индекс РТС теряет 0,9%, следует из данных торговой площадки. Российский рынок акций снижается на открытии торгов во вторник

К 15.35 мск индекс Мосбиржи снижается на 2,24%, до 2113,8 пункта, долларовый индекс РТС сокращается на 0,91%, до 1143,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом снижается на 75 копеек, до 58,15 рубля, курс евро — 98 копеек, до 58,25 рубля.

"Российский фондовый рынок к середине дня находился на отрицательной территории, ощущая давление со стороны ухудшения внешнего фона и отсутствия внутренних драйверов для покупок", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения — акции Petropavlovsk (-38,1%), "Иркута-3" (-6,39%), Polymetal (6,35%), "Фосагро" (-5,32%), "Новатэка" (-4,44%), "Русала" (-4,27%), АФК "Системы" (-4,07%), "Роснефти" (-3,82%), МТС (-3,41%), расписки Ozon (-6,48%).

"На котировки российских нефтяных компаний сегодня также оказывает влияние вышедшая накануне новость о том, что США и G7 рассматривают установление предела цен на российскую нефть. На динамику акций российских сетевых компаний повлияла новость о сложностях, с которыми начали сталкиваться компании данного сектора при ремонте и замене иностранного оборудования новых ТЭС", — отмечает Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Аналитики из "Фридом Финанс" обращают внимание на акции Petropavlovsk, которые обвалились к историческим минимумам после новостей о запуска в отношении нее процедуры несостоятельности эмитента. "Компания обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024. Со временем будут прекращены и торги на Мосбирже акциями компании и ее евробондами-2022", — считают эксперты.

Лидерами роста являются акции ТМК (+4,62%), МКБ (+3,47%), "Россети" (+0,95%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Наши ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие торгов: диапазон 2060–2180 и 1085–1175 пунктов соответственно", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".

По мнению Ксении Лапшиной из ФГ "Финам", рынку явно не хватает ликвидности и оптимизма для возобновления покупок. "Не исключаем, что индекс может протестировать уровень 2060 пунктов", — полагает она.

"Индекс Мосбиржи вышел вниз из диапазона консолидации 2165–2276 пунктов и движется в направлении психологически важного уровня 2000 пунктов. Если внешняя ситуация существенно не улучшится или рубль не покажет быстрое ослабление, скорее всего, наш рынок продолжит демонстрировать нисходящую динамику", — заключает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".