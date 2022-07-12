БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии, чтобы иметь возможность выделить Украине новую макрофинансовую поддержку на сумму до 8 миллиардов евро, обсуждает с ними этот вопрос, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине

Кредит на 1 миллиард евро из этого пакета поддержки был официально предложен Еврокомиссией и одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Как отметил Домбровскис, для перечисления этих средств Еврокомиссии не нужны дополнительные гарантии стран, она может это сделать в рамках нынешнего многолетнего финансового плана ЕС, из которого составляются ежегодные бюджеты союза. ЕК может выделить эти средства до летних каникул.

"Что касается оставшихся 8 миллиардов евро. Вопрос в предоставлении гарантий странами ЕС", — добавил он.

Ввиду чрезвычайно высоких рисков и сумм, связанных с макрофинансовой помощью, эти 8 миллиардов евро нельзя предоставить в рамках существующего многолетнего финплана ЕС, уточнил представитель ЕК.

"Поэтому мы призываем страны-члены предоставить эти дополнительные гарантии. Это то, что является предметом нынешних дискуссий", — сказал он.

По его словам, Еврокомиссия при этом хочет представить официальное предложение о выделении оставшейся части нового пакета макрофинансовой поддержки Украине как можно быстрее.

Лишь после этого может быть запущен процесс одобрения новых денег Советом и парламентом, без чего невозможно их перечисление.

Еврокомиссия еще в мае предложила направить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.