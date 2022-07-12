МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Выручка Delimobil Holding S.A. (которому принадлежит ООО "Каршеринг Руссия", работающее под брендом "Делимобиль") по МСФО в 2022 году прогнозируется на уровне 18,4 миллиарда рублей по сравнению 12,9 миллиарда рублей в прошлом году, таким образом показатель может вырасти на 43%, говорится в сообщении "Каршеринг Руссия".

"Прогноз ключевых показателей по итогам 2022 года: автопарк, средневзвешенное значение — 20 тысяч штук автомобилей, выручка — 18,4 миллиарда рублей, валовая прибыль — 4,7 миллиарда рублей (3,3 миллиарда рублей годом ранее — ред.), скорректированная EBIDTA — 4,7 миллиона рублей, рентабельность по скорректированной EBIDTA — 25%", — говорится в сообщении. Там же уточняется, что выручка Delimobil Holding в 2021 году составила 12,9 миллиарда рублей, а скорректированный показатель EBITDA — 2,74 миллиарда рублей.

Согласно сообщению, в первом квартале 2022 года выручка компании по МСФО выросла на 68% — с 2,075 миллиарда рублей до 3,479 миллиардов рублей. Скорректированный показатель EBIDTA за тот же отчетный период вырос в 2,08 раза — до 448 миллионов рублей.

Акционерами Delimobil Holding S.A. являются несколько структур Винченцо Трани (в сумме владеют 68,22%), аффилированная с "ВТБ Капитал" Nevsky Property Finance (13,39%), а также другие сооснователи сервиса. Помимо России холдинг оказывает услуги в Чехии, Белоруссии и Казахстане, а также работает по схеме франчайзинга в Тайланде.