МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия допускает возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года, если в Европе по-прежнему останется спрос, а украинская газотранспортная система будет работать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Поставки по "Северному потоку" и ГТС Украины ожидаются на прежних уровнях

Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году.

"ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита", — сказал Биричевский.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по нынешнему контракту, напомнив, что в настоящее время транзит "ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".