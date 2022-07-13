МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия не наблюдает системной проблемы в области оформления россиянами банковских карт в странах СНГ, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. МИД заявил о возможном болезненном ответе на западные санкции

"В настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства", — указал он.

По словам дипломата, "существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам".

Биричевский пояснил, что "каждый банк с большой долей самостоятельности определяет, какие именно проверки проводить и какие документы запрашивать в рамках так называемого подхода "знай своего клиента" (KYC)".

"Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос", — указал он. Биричевский считает, что "данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт". Вместе с тем он указал, что "говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится".

"Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом", — заключил дипломат.