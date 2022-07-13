МОСКВА, 13 июл ПРАЙМ. ВВП Великобритании перешел к росту на 0,5% после двухмесячного спада, следует из данных, опубликованных на сайте Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду. ВВП Великобритании вырос в первом квартале

"Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,5% в мае 2022 года после снижения на 0,2% в апреле 2022… ВВП Великобритании вырос на 0,4% за три месяца и на 3,5% за 12 месяцев по состоянию на май 2022 года", — говорится в документе.

Согласно данным, росту ВВП прежде всего способствовал рост спроса на медицинские услуги и услуги турагентств в связи с сезоном отпусков.

Ранее сообщалось, что Банк Англии прогнозирует ускорение годовой инфляции в Великобритании в октябре выше 11%, а также снижение ВВП во втором квартале на 0,3%.