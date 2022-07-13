КИШИНЕВ, 13 июл ПРАЙМ. Грядущая зима может стать самой тяжелой для Евросоюза за последние 60 лет вследствие введенных санкций ЕС против Росси, заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор. Эксперт объяснил, почему Европа просчиталась в отношении российской нефти

По его словам, это будет суровая зима, цену этой зимой заплатит весь Евросоюз. "В первую очередь, мы, Евросоюз, оплатим санкции против России… к сожалению, и не предвидится в настоящее время, нет никаких признаков приближения конца войны… Это будет суровая зима, может быть, самая суровая зима за последние 40-50-60 лет, даже, к сожалению, для всей Европы", — заявил Хунор в эфире B1 TV.

Хунор считает, что конфликт на Украине может длиться дольше, чем предполагали все, и это, к сожалению, отразится на ЕС. Однако вице-премьер Румынии считает, что санкции все же нужно было ввести, поскольку "других рычагов влияния не было". Впрочем, Хунор убежден, что его страна справится с проблемами в энергетике.

"Мы можем обеспечить около 80% потребности Румынии на рынке газа, но около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке и, если мы не будем покупать, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество и за счет компенсации нам удалось бы пережить зиму", — добавил вице-премьер.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.