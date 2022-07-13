МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Оттава может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для "Северного потока" в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций, сообщает местное издание Globe and Mail со ссылкой на источники. Reuters: Канада уже приняла решение по турбине для "Газпрома"

Отмечается, что МИД Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет, что, как подчеркивает издание, является намного более длительным соглашением, чем сообщалось ранее. Однако Оттава может отозвать это решение в любой момент.

Турбина для "Северного потока", которая ранее не могла быть отправлена из Канады в Германию из-за санкций, направляется в Европу, пишет издание.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.