"Ромир" сообщил о снижении реальных расходов россиян в июне на 1,9%
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Реальные расходы россиян в июне по сравнению с маем 2022 года сократились на 1,9%, при этом повседневные номинальные расходы граждан снизились на 2,7%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".
"Ромир" представляет ежемесячный индекс покупательской активности россиян, демонстрирующий изменение потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается как для номинальных расходов, так и для реальных (с поправкой на инфляцию по данным Росстата). Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек.
"Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в июне составил 103%. Реальные расходы сократились по сравнению с предшествующим месяцем на 3 процентных пункта (1,9%), и ниже на 5 процентных пунктов (4,6%), чем в июне прошлого года", — говорится в исследовании.
При этом индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 216%, что на 6 процентных пунктов (2,7%) меньше, чем в мае. В годовой динамике индекс увеличился на 21 процентный пункт (10,8%).
https://1prime.ru/News/20220713/837469880.html