МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Реальные расходы россиян в июне по сравнению с маем 2022 года сократились на 1,9%, при этом повседневные номинальные расходы граждан снизились на 2,7%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". Россиян предупредили об “опасном” способе уничтожении банковских карт

"Ромир" представляет ежемесячный индекс покупательской активности россиян, демонстрирующий изменение потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается как для номинальных расходов, так и для реальных (с поправкой на инфляцию по данным Росстата). Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в июне составил 103%. Реальные расходы сократились по сравнению с предшествующим месяцем на 3 процентных пункта (1,9%), и ниже на 5 процентных пунктов (4,6%), чем в июне прошлого года", — говорится в исследовании.

При этом индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 216%, что на 6 процентных пунктов (2,7%) меньше, чем в мае. В годовой динамике индекс увеличился на 21 процентный пункт (10,8%).