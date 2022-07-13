МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировая добыча нефти выросла к маю на 690 тысяч баррелей в сутки, до 99,5 миллиона баррелей в сутки, за счет устойчивости России к международным санкциям, а также увеличения добычи в США и Канаде, сообщается в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти и нефтепродуктов

"Глобальная добыча выросла на 690 тысяч баррелей в сутки, до 99,5 миллиона баррелей в сутки в июне, в связи с неожиданным увеличением добычи в России, а также более высокими потоками из США и Канады, которые компенсировали значительные потери от техобслуживания в Казахстане и небольшого снижения добычи другими производителями", — говорится в материалах МЭА.

Как отмечает агентство, Россия в июне обеспечила самый большой рост добычи нефти в мире — на 490 тысяч баррелей в сутки, до 11,07 миллионов баррелей, что всего на 330 тысяч ниже, чем до начала спецоперации на Украине.

По оценкам МЭА, предложение нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки и достигнет 101,3 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что поставки из стран ОПЕК+ увеличатся всего на 380 тысяч баррелей в сутки в течение этого периода. В то же время прогнозируемый рост поставок из Ливии, Казахстана и стран Персидского залива будет компенсировать снижение добычи в России. Страны, не входящие в ОПЕК+, по оценкам МЭА, во втором полугодии увеличат добычу на 1,4 миллиона баррелей в сутки, причем доминирующее положение займут США.

При этом агентство отметило риски для мировой добычи — продолжающийся конфликт в Ливии, который уже "срезал" более 500 тысяч баррелей нефти в сутки, и хронические операционные проблемы и сокращение свободных мощностей в таких странах ОПЕК+, как Нигерия, Малайзия и Ангола. В числе рисков также снижение запасов мировых производственных мощностей, которые находятся в основном в Саудовской Аравии и ОАЭ.