МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Абрамченко поручила проработать возможность реализации в торговых сетях сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, следует из поручения вице-премьера (есть в распоряжении РИА Новости). Абрамченко заявила, что антироссийские санкции никто не отменит

В поручении говорится, что для такой сельхозпродукции, в первую очередь, необходимо прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов.

"Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос возможности оформления документов, подтверждающих прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, распространяющих свое действие на сельскохозяйственную продукцию, произведенную ЛПХ, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях ее дальнейшей реализации в торговые сети и представить в правительство РФ согласованные предложения", — говорится в поручении.

Сроком исполнения поручения указано 30 июня 2022 года.

Возможность продажи такой продукции будет предоставляться гражданам, выбравшим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Он применяется в отношении физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и предполагает, что доходы, полученные от реализации товаров или услуг физлицами, облагаются по ставке 4%, а индивидуальными предпринимателями и юрлицами — по ставке 6%.