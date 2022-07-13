СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. Процесс вывода кораблей с зерном в Черном море может занять месяц, в случае консенсуса за выполнением механизма будут следить Турция и ООН, сообщил РИА Новости дипломатический источник, участвующий на переговорах. Bloomberg: США приветствуют стремление Турции вывезти зерно с Украины

Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса планируется в среду в Стамбуле, она пройдет в условиях риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. Место проведения встречи держится в строжайшем секрете, ожидается, что она начнется в 14:00 по мск. Российская делегация уже прибыла на переговоры.

"Есть понимание того, что этот процесс (процесс вывода кораблей с зерном) будет не быстрым, но есть общее желание, чтобы процесс не затянулся больше месяца, был в этих временных рамках", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос о том, кто будет следить за выполнением механизма, источник отметил, что такие обязательства взяли на себя Турция и ООН.

"Главное сейчас достигнуть консенсуса и сформировать оперативный центр контроля в Стамбуле", — отметил он.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.