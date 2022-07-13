МОСКВА, 13 июл ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на сохраняющихся опасениях относительно влияния ускорения инфляции на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снизились на фоне статистики из Германии

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,72% — до 7157,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6017,77 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12812,75 пункта.

Наибольшее беспокойство инвесторов продолжает вызывать рост потребительских цен. Ускорение инфляции, поддерживаемое скачком стоимости энергоносителей, вынуждает мировые центробанки ужесточать свой подход к монетарной политике, и это в контексте глобальной неопределенности несет в себе серьезные риски для экономики.

В частности, в среду стало известно, что годовая инфляция в Испании и Франции по итогам июня достигла рекордных с 1985 года значений в 10,2% и 5,8% соответственно. В Германии в то же время рост потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 7,6% с 7,9% в мае.

Позднее будут опубликованы данные об инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6%.