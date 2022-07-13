Британский индекс снижался на 0,72%, французский - на 0,44%, немецкий DAX - на 0,75%
МОСКВА, 13 июл ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в среду на сохраняющихся опасениях относительно влияния ускорения инфляции на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,72% — до 7157,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 6017,77 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12812,75 пункта.
Наибольшее беспокойство инвесторов продолжает вызывать рост потребительских цен. Ускорение инфляции, поддерживаемое скачком стоимости энергоносителей, вынуждает мировые центробанки ужесточать свой подход к монетарной политике, и это в контексте глобальной неопределенности несет в себе серьезные риски для экономики.
В частности, в среду стало известно, что годовая инфляция в Испании и Франции по итогам июня достигла рекордных с 1985 года значений в 10,2% и 5,8% соответственно. В Германии в то же время рост потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 7,6% с 7,9% в мае.
Позднее будут опубликованы данные об инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6%.
https://1prime.ru/News/20220713/837471082.html