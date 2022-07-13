МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Шесть предприятий в России освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь по итогам второго квартала 2022 года — четыре из них занимаются машиностроением, два других производят специальные стали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Минпромторг начал выдавать производителям лицензии на экспорт свинца

"С учетом поступивших заявок, верифицированных Торгово-промышленной палатой (ТПП РФ), перечень в настоящий момент включает в себя шесть предприятий. Четыре из них относятся к отрасли машиностроения: ПАО "Тяжпрессмаш", ООО "Промлит", ООО "ВКС-Сталь" и АО "Алтайвагон", два других предприятия (АО "ВТЗ", АО "Корпорация Красный октябрь") производят специальные стали", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время приказ согласован Минфином России. "Предполагается, что действие приказа будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года", — добавили в министерстве.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что ведомство видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке. В ходе выставки "Иннопром-2022" Мантуров отмечал, что считает необходимым рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь для снижения налоговой нагрузки на отрасль.

В свою очередь, замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявлял, что отмена акциза на жидкую сталь невозможна, потому что принятая мера — "долгосрочный источник финансирования расходов федерального бюджета". При этом Минфин готов обсуждать уточнения к формуле в период осенней сессии, если будет подтверждение ухудшения финансового-экономического положения металлургических компаний, отмечал замминистра.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2021 года подписал закон, вводящий с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства. Исключения были сделаны для предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также для малых и средних предприятий с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производителей спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год. Как сообщал кабмин, Минпромторг должен утвердить перечень конкретных организаций, освобождающихся от уплаты акциза.