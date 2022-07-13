МОСКВА, 13 июл — Прайм. Банк России выявил за первое полугодие этого года втрое больше финансовых пирамид и "нелегалов", чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. ЦБ разрешил зачислять выплаты от продажи иностранных акций на счет за рубеж

"В январе-июне 2022 года Банк России выявил 2288 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это в три раза превышает количество подобных компаний, выявленных за аналогичный период 2021 года, и лишь немногим меньше показателя за весь прошлый год", — заявил регулятор.

Из-за санкций резко изменились условия работы легальных финансовых институтов, пояснили в ЦБ. Этой ситуацией воспользовались злоумышленники и активизировали свою деятельность. При этом большая доля пирамид и нелегалов действовали в интернете (79% от общего количества), в основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносо