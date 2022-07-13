ПАРИЖ, 13 июл — ПРАЙМ. В Европе есть серьезный риск дефицита газа в случае остановки поставок из России, сообщил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран. Франция приняла радикальные меры по подготовке газохранилищ к зиме

"Есть риск возникновения нехватки газа, к которому Франция и Европа относятся чрезвычайно серьезно", — заявил он с ходе брифинга.

По словам Верана, в условиях возможного прекращения поставок российского топлива Франция увеличивает заполняемость своих газохранилищ до 100% и проводит диверсификацию импорта. "Но да, риск нехватки газа существует серьезный", — подчеркнул он.

Ранее министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что страна приняла радикальные меры для подготовке к предстоящей зиме, в том числе увеличила запасы в хранилищах за счет поставок сжиженного газа из разных стран.