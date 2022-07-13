МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля по 31 июня) может отгрузить на внешние рынки 42,5 миллиона тонн пшеницы, следует из материалов аналитического центра "Прозерно" (есть в распоряжении РИА Новости). Россия с 13 июля повысит пошлину на экспорт пшеницы

Экспортный потенциал в сезоне 2022-2023 сельхозгода (с учетом поставок в страны ЕАЭС) оценивается в 53,27 миллиона тонн по зерну и в 42,5 миллиона тонн по пшенице. Оценка по предыдущему сезону, 2021-2022 сельхозгода — 40,77 миллиона тонн по поставкам зерна и 31,5 миллиона тонн — пшеницы.

Оценка поставок ячменя в нынешнем сезоне — 4,8 миллиона тонн, кукурузы — 3,5 миллиона тонн; в завершившемся — 3,56 миллиона тонн и 3,57 миллиона соответственно.

Эксперты центра считают, что в связи с закупками в интервенционный фонд экспорт может сократиться, а запасы зерна в целом вырасти на 1-2 миллиона тонн: в частности, конечные запасы пшеницы в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года могут составить 10,6 миллиона тонн (9 миллионов тонн в прошлом сезоне), а зерна в целом — 16,61 миллиона тонн (14,64 миллиона тонн).

Последний прогноз центра "Прозерно" по урожаю предполагает, что в РФ в 2022 году будет собрано 136,195 миллиона тонн зерновых, в частности, 88,106 миллиона тонн пшеницы, 19,674 миллиона тонн ячменя и 15,022 миллиона тонн кукурузы.

Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. Экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.