СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса начались в Стамбуле продолжаются уже два часа, местные власти все еще не раскрыли место проведения встречи, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры по зерновому вопросу начались в Стамбуле в закрытом режиме

Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

Переговоры начались в 14:00 по мск. Журналистам, общественности не известно место проведения встречи. По некоторым сведениям, они проходят в объекте военного значения. Источник РИА Новости, участвующий в переговорах до начала обсуждений заявил, что будут детально рассмотрены все предлагаемые аспекты плана ООН по выводу кораблей с зерном в Черном море.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.