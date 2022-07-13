МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская делегация, в которую входят представители Минобороны России, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Переговоры по зерновому вопросу начались в Стамбуле в закрытом режиме

"Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями ООН и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса", — сказали в ведомстве.