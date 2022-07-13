МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль в среду, после небольшой передышки во вторник, продолжает расти против доллара и евро на фоне высоких нефтяных доходов России, о которых заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА), следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.07 мск падал на 74 копейки, до 58,2 рубля, евро — на 96 копеек, до 58,5 рубля.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом снижался на 19 копеек до 8,65 рубля, а объем торгов составлял 33 миллиарда рублей против 75,4 миллиарда по евро и 87,7 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ В РАСТУЩЕМ ТРЕНДЕ

Рубль в среду продолжает расти к доллару и евро после легкого ослабления по итогам торгов вторника. Фундаментальные факторы в виде превышения экспорта над импортом продолжают толкать рубль вверх. Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года

При этом инвесторы обращают внимание на оценки МЭА, которое зафиксировало падение российского нефтяного экспорта в июне на 250 тысяч баррелей в сутки месяц к месяцу, до 7,4 миллиона баррелей в сутки, это самый низкий показатель с августа 2021 года. В то же время, экспортные доходы в июне РФ превысили отметку в 20 миллиардов долларов, прибавив 700 миллионов долларов к маю на фоне высоких цен, добавляет МЭА.

Впрочем, стоимость нефти в среду остается ниже ключевого уровня 100 долларов и снижается на 1% до 98,5 доллара за баррель сорта Brent, что сдерживает укрепление рубля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) продолжает обновлять максимумы с 2002 года и поднимается на 0,4% — до 108,5 пункта. Евро на форексе в моменте опускался ниже паритета с долларом. Таким образом, аппетит к рисковым активам также остается под давлением.

Тем не менее, доллар снижается к рублю на 1,3%, евро – на 1,6%. Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара в среду может вновь опуститься ниже 58 рублей в отсутствии новых заявлений со стороны правительства по валютным интервенциям, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". МЭА зафиксировало рост доходов России от экспорта нефти в июне

Курс доллара продолжает колебания в области 58 рублей и, скорее всего, останется в диапазоне 58-62,5 рубля в ближайшее время, считает София Кирсанова из УК "Первая".

В краткосрочном плане по-прежнему есть пространство для снижения курса к 55 рублям за доллар или даже чуть ниже из-за предстоящих налогов и дивидендных выплат в условиях всё еще сильного торгового баланса, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Для инвесторов, заинтересованных в приобретении валюты (несмотря на отрицательные ставки и риски блокировки), возможный рост рубля в июле-августе можно использовать для формирования позиций (покупки валюты – ред.)", — добавляет он.