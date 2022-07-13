2022-07-13T16:58:00+03:00
2022-07-13T17:05:29+03:00
2022-07-13T16:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220713/837475987.html
Байден заявил, что США продолжат высвобождать нефть из резервов
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США ПРОДОЛЖАТ ВЫСВОБОЖДАТЬ НЕФТЬ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН – БАЙДЕН Новость дополняется ПРАЙМ, 13.07.2022
новости, сша, цены на бензин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
США ПРОДОЛЖАТ ВЫСВОБОЖДАТЬ НЕФТЬ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕЗЕРВОВ, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН – БАЙДЕН
Новость дополняется