МОСКВА, 14 июл — Прайм. Производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Минпромторг возобновил льготное автокредитование и лизинг

"Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце", — отметили в министерстве.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.