В России запустят производство нового электромобиля Evolute
Минпромторг анонсировал начало производства российских электромобилей Evolute в сентябре
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МОСКВА, 14 июл — Прайм. Производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце", — отметили в министерстве.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, на все электрокары данной марки можно получить льготный автокредит — скидку 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей. Также Evolute участвует в программе льготного автолизинга.
https://1prime.ru/News/20220714/837480820.html
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