МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заявки на покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли. Petropavlovsk начал процедуру несостоятельности и остановил листинг на LSE

12 июля Petropavlovsk инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение в Управление финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) о приостановке листинга на Лондонской фондовой бирже. Также золотодобытчик получил предложение о покупке активов от одной стороны и уведомление о заинтересованности от другой. Сообщалось, что переговоры ведутся с обоими возможными покупателями. Однако, как подчеркивала компания, маловероятно, что какие-либо средства будут зарезервированы за акционерами, учитывая уровень задолженности группы.

По данным источников газеты, претендентами на активы Petropavlovsk являются УГМК и структуры Струкова, который владеет 29,19% компании. Однако представитель золотодобытчика отказался отвечать на вопросы издания об интересе УГМК и структур Струкова, сославшись на то, что переговоры еще не завершены. Сам Струков также не ответил на вопросы издания.

Струков вошел в капитал Petropavlovsk в 2020 году, приобретя у структур Романа Троценко 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций. Сейчас для него покупка отдельных активов Petropavlovsk — это возможность частично вернуть свои вложения в акции, стоимость которых упала примерно в десять раз, считают собеседники газеты.

Проблемы у Petropavlovsk начались после того, как в марте Газпромбанк (ГПБ), выступавший основным кредитором компании, а также покупателем всего золота Petropavlovsk, был включен в санкционный список Великобритании. Это сделало невозможным как продажу драгметалла, так и проведение платежей по кредитам. В том числе возникла проблема с погашением кредита на 201 миллион долларов, который выдавал ГПБ, а затем передал права по нему структуре УГМК, также компания не смогла провести платеж по евробондам.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын.