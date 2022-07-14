НУР-СУЛТАН, 14 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил стимулировать развитие новых проектор по добыче газа, объяснив это ухудшающимися прогнозами в дефиците газа. Токаев поручил предотвратить переток нефтепродуктов на соседние рынки

Выступая в четверг на расширенном заседании правительства, он сообщил, что за счет введения новых промышленных объектов и газификации страны потребление газа на внутреннем рынке ежегодно увеличивается. По его данным, за последние 10 лет объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли более чем в два раза – с 9 до 19 миллиардов кубических метров.

"Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году. При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Поэтому для решения данной проблемы необходимы системные меры, в том числе по увеличению ресурсной базы и переработки газа", — сказал он.

По словам президента, только нарастив добычу и переработку газа, государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды. "Поэтому для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", — заявил глава государства.

Токаев отметил вынужденный характер решения о продлении до конца текущего года ценового регулирования розничной реализации сжиженного нефтяного газа. "Однако, искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка. Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов", — заключил он.