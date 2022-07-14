СТАМБУЛ, 14 июл — ПРАЙМ. Предложения России по урегулированию зернового вопроса были нацелены на решение проблемы, все стороны показали высокую конструктивность на переговорах в Стамбуле в среду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В ООН назвали позитивными переговоры в Стамбуле по зерну

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

"Предложения всех сторон, в том числе и России, были нацелены на то, чтобы найти решение, все стороны показали открытость, конструктивность. Вчера прошла в очень конструктивной атмосфере", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос, имеются ли разногласия между сторонами, собеседник агентства отметил, что "в случае их отсутствия, не было бы и необходимости в переговорах".

"До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран", — добавил он.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.