МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Промежуточные результаты переговоров по транзиту украинского зерна внушают оптимизм, стороны "подобрались" к подготовке финального документа, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Турция, Россия, Украина и ООН обсудят зерновую проблему

Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщал РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

"У меня есть очень большой оптимизм по поводу того, что на следующей неделе стороны все технические детали обсудят и такой документ подпишут. Поэтому, насколько я понимаю, у сторон не остаются какие-либо серьезные расхождения", — сказал эксперт РИА Новости.

Он подчеркнул, что "стороны проделали на переговорах большую работу, сблизили свои позиции, сняли замечания, в принципе, подобрались уже к подготовке финального документа". "То есть всё говорит о том, что в конечном счете заработает этот механизм поставки зерна через Черное море, и Россия будет гарантировать, что будет обеспечена безопасность, соответственно, Украина и Турция гарантируют, что кроме пшеницы там ничего другого не будет поставляться, никакого оружия и так далее", — отметил Топорнин.

По его словам, "Турция гарантирует, что после того, как она получит зерно, часть останется у нее, видимо, а часть она будет дальше направлять для реализации по тем контрактам, которые есть у Украины". "Ну то есть это, на мой взгляд, то рабочее соглашение, которого не хватало для того, чтобы разблокировать вот эту ситуацию", — заключил эксперт.

Как отмечал в четверг источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" — 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.