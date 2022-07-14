МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия решила приостановить разрешение на ремонт вертолетов на болгарских и чешских предприятиях из-за поставок западных вооружений Киеву, а также планов ремонтировать украинскую военную технику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на то, что ряд стран НАТО и ЕС продолжают осуществлять поставки вооружений и военной техники киевскому режиму, а также планируют организовать их ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию… и болгарским компаниям", — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга МИД РФ.

По ее словам, "прекращается предоставление услуг по конструкторско-техническому сопровождению капитальных ремонтов вертолетов типа "Ми", абонентскому обслуживанию комплектов эксплуатационного ремонта и документации, а также поставки запасных частей и комплектующих изделий".

Она отметила, что "упомянутые предприятия лишаются права проводить работы, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом вертолетной техники российского производства".

"И в этой связи российская сторона снимает с себя всю ответственность за безопасную эксплуатацию вертолетов, отремонтированных на данных предприятиях", — заключила дипломат.