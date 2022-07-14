МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Работа "Северного потока" будет зависеть от партнеров России как в плане спроса на газ, так и недопущения влияния ограничительных мер, как это было с турбиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. СМИ: российская турбина для "Северного потока" уже направляется в Европу

"Что касается работы "Северного потока" в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло опять же с ремонтом турбины Siemens в Канаде", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "график проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами по транспортировке и поставке газа", поэтому "все спекуляции по данному вопросу просто отвергаем и считаем их неуместными".

Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.

Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.

В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" — важный объект для газопровода "Северный поток" — и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.