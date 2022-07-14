БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Новые рекомендации по обеспечению транзита товаров в Калининград не стали результатом переговоров с Россией и не означают, что ЕС изменил свою позицию, сообщили на брифинге в Брюсселе представители ЕК Дана Спинант и Дэниэл Ферри. В Литве положительно оценили рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

Накануне Еврокомиссия обнародовала рекомендации, в которых указывается, что железнодорожный транзит товаров между Калининградом и остальной территорией России не должен запрещаться при обеспечении соответствующего эффективного контроля за соблюдением санкций. Власти Литвы пообещали следовать этим рекомендациям.

"Конечно, то, что касается России, вы уже слышали накануне — что это абсолютно неправда, что мы согласовали это (рекомендации — ред.) через переговоры с Россией", — сказала она.

При этом, представитель ЕК Даниэл Ферри подчеркнул, что "соблюдение санкций является ответственностью государств-членов" союза. "Мы в Еврокомиссии отвечаем за единообразную имплементацию санкций в ЕС. Это часть нашего постоянного обмена с государствами-членами. Очень важно подчеркнуть, что речь не идет об изменении позиции. Речь идет о дополнительных рекомендациях и разъяснениях для государств-членов. И это обсуждалось не Россией, а с членами Евросоюза", — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что российская сторона формирует позицию на представленные ЕС разъяснения по Калининградскому транзиту. Она добавила, что российская сторона начала изучать этот документ — "мы не читаем, мы формируем позицию министерства иностранных дел". При этом Захарова обратила внимание на то, что речь идет о ситуации в регионе Российской Федерации, указав на межведомственный характер.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.