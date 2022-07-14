Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике
Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике при проведении ВС РФ операций за рубежом
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, в том числе по новым правилам юрлица не вправе отказываться от заключения ряда контрактов.
В связи с проведением спецоперации на Украине возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, отмечается в документе. При введении спецмер в экономике кабмин РФ получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
При введении спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны.
Закон направлен на обеспечение проведения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами Рос
https://1prime.ru/News/20220714/837485727.html
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