МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Механизм по решению проблемы с транзитом товаров в Калининград работает отлажено, но работа еще не закончена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Алиханов указал на абсурдность требования ЕК по транзиту в Калининград

"Составляющие выполняют свои рабочие функции. Это рабочая ситуация, кризисная ситуация, И механизм работает достаточно скоординированно, отлажено. Еще раз повторяю, еще нужно будет продолжать эту работу. Она не завершена еще", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Совбеза РФ, МИДа, администрации президента России и губернатора Калининградской области Антона Алиханова над решением проблемы с калининградским транзитом.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.