МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В Европейском союзе намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. МИД заявил о возможном болезненном ответе на западные санкции

"ЕС настроен предложить включение около еще 50 людей и организаций в рамках нового пакета санкций, который хотят принять на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что ожидается ужесточение уже введенных ранее мер.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. Новые санкции, как ожидается, будут включать запрет на импорт российского золота.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.