МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух лет. Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, те, кто повторно сел на руль без прав, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Если водитель без прав повторно сел за руль, имея при этом судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, то он может быть наказан штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В 2021 году в суды поступило более 100 тысяч дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году был зафиксирован существенный рост таких правонарушений: судами было рассмотрено более 90 тысяч дел, что на 25% превысило показатели 2019 года, когда было рассмотрено около 72 тысяч подобных дел.

Как отмечалось в пояснительной записке, такие происшествия характеризуются достаточно высокой степенью тяжести последствий, в них погибает каждый десятый пострадавший.