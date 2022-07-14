МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся территорий опережающего развития (ТОР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о введении специальных мер в экономике

Теперь "территории опережающего социально-экономического развития" (ТОЭСР) будут переименованы в "территории опережающего развития" (ТОР).

Авторы отмечали, что подобные изменения необходимы "в целях исключения часто встречающегося на практике смешения понятий "территории опережающего социально-экономического развития" и "особые экономические зоны", следовательно, и их правовых режимов".

Более того, управляющая компания ТОР теперь получит право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.

Кроме того, управляющая компания ТОР получает право проводить конкурс на право заключения соглашения о строительстве доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы.

В документах уточняется понятие "инфраструктура территории опережающего развития" — к ней относится совокупность земельных участков с находящимися на них объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, расположенными на ТОР. Устанавливается, что виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в зоне ТОР, определяются утвержденной документацией по планировке территории опережающего развития.