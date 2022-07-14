МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Парламент Латвии принял поправки к закону, которые предусматривают запрет на поставки газа из России, сообщила в четверг пресс-служба сейма. Латвия рассказала об энергетических сложностях следующей зимой

"В четверг сейм в третьем, окончательном, чтении поддержал поправки к закону об энергетике, которые предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов природного газа… Закон также предусматривает запрет на поставку природного газа из России", — говорится в сообщении.

Как отмечает портал Delfi.lv, запрет на поставки российского газа вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявлял, что Латвия намеревается обходиться без российского газа.