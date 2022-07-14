МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. ЛДПР готова поддержать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по всем направлениям инфраструктурно значимой деятельности, об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий на встрече с министром, сообщила пресс-служба фракции либерал-демократов в ГД. Мантуров высказался об отмене пошлин на ввоз автомобилей

"ЛДПР готова поддержать вас по всем направлениям инфраструктурно значимой деятельности. В условиях беспрецедентного санкционного давления каждый месяц, каждая неделя имеет большое значение для реализации задач, поставленных президентом", — приводит слова Слуцкого пресс-служба.

Также парламентарий отметил, что ЛДПР много лет успешно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли.

Слуцкий назвал Мантурова человеком "нестандартным, чрезвычайно эффективным, современным", и все вопросы, которые возникали, быстро решались.

"Поэтому у нас не вызывает сомнения, какое решение завтра примет большинство депутатов", — отметил Слуцкий.

Мантуров же сообщил, что с позицией фракции ЛДПР по широкому кругу вопросов ознакомлен.

"Вы уже подтвердили, что всегда стремитесь находить оптимальные, качественные решения в интересах развития экономики, промышленности, и всех тех секторов, за которые отвечает ведомство, которое я возглавляю. В рамках дополнительных полномочий, в качестве заместителя председателя правительства мы сможем усилить взаимодействие с Госдумой и в целом, и с фракцией ЛДПР в частности, чтобы все идеи и запросы депутатов могли качественно отрабатываться. Я уверен, что мы сможем прийти к общему знаменателю", — сообщил он.