БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) ждет продолжения роста цен на газ и электричество в Европе в ближайшее время, сообщается в летнем экономическом прогнозе ведомства. Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму из-за цен на энергию

"В ближайшее время цены на газ и электроэнергию в Европе продолжат расти", — говорится в материалах.

Как отмечает ЕК, стоимость топлива на европейском рынке удерживается на "повышенном уровне" из-за неопределенности относительно прокачки из России. Кроме того, влияние оказывают перебои с поставками сжиженного природного газа из США и обслуживание атомных электростанций во Франции.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщила, что стоимость газа на европейском выросла в конце июне более чем в шесть раз по сравнению с показателями прошлого года — до 140 евро за мегаватт-час.

"Газпром" в прошлом месяце сократил поставки по "Северному потоку" до 40%, объяснив это задержками с возвращением турбин после ремонта компанией Siemens. С 11 июля прокачка топлива по этой магистрали была приостановлена в связи с плановым техобслуживанием.