МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. В Европе уже четвертый день подряд растет объем ветровой генерации, в то время как темпы закачки газа в подземные хранилища — после остановки магистрали "Северный поток" для техобслуживания — остаются сниженными, свидетельствуют данные ассоциаций WindEurope и Gas Infrastructure Europe. Ветрогенерация в ЕС достигла максмума с мая

С понедельника в Евросоюзе начался активный рост доли генерации ветряных электростанций, в том время как общий объем составлял лишь 7,5%. Уже во вторник он увеличился до 8,6%, в среду вырос до 11,7%, а в четверг достиг 13,1%. Для наглядности, объем ветрогенерации в регионе на прошлой неделе составил в среднем 15,26%.

В то же время европейские компании после остановки "Северного потока" заметно снизили темпы закачки газа в подземные хранилища. Показатель в понедельник и вторник составил по 0,25 процентного пункта, а в среду — 0,28 процентного пункта. Это заметно ниже предшествующих темпов заполнения: на прошлой неделе показатель составил в среднем 0,39 процентного пункта, а в прошлом месяце — 0,37 процентного пункта. Сейчас в европейских "подземках" больше 67 миллиардов кубометров газа, средний уровень заполненности приблизился к 63%.

Пока ключевой газопровод в Европу — "Северный поток" — находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.

Поставки российского газа транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 15 июля составляет 41,9 миллиона кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днем ранее. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая.

Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам снизилась с мая-июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через нее прием, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от ограничений до конца 2024 года. Российская компания сообщила, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой", и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции.