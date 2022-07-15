БУДАПЕШТ, 15 июл — ПРАЙМ. Санкции, введенные Европой против России, не оправдали ожиданий, и теперь экономика Европы задыхается, выстрелив себе в легкие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса

"Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось… Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Орбан также предрек экономический спад, который может привести к потери многими европейцами работы. "Цените работу, у кого она есть, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад", — отметил он. По его словам, все международные исследования, анализы или прогнозы, с которыми ему приходилось работать, показывают, что из-за "комбинированного эффекта" от санкционной политики и конфликта на Украине "экономика Европы начинает сжиматься".

Ранее глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что экономика Евросоюза "попадет в беду", если он введет эмбарго на российский газ, поэтому в этом вопросе "хотя бы временно" можно поверить здравому смыслу. А представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи отмечал, что эмбарго на российский газ означало бы для Европы "выстрел в легкие", поскольку компенсировать российские поставки невозможно, Венгрия резко заявит о своей позиции, если предлагаемые санкции будут противоречить интересам венгров.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.