МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рекордные 76% предприятий в Великобритании испытывают трудности с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC). СМИ: Британия на грани дефицита молочных продуктов

Во втором квартале 2022 года 61% компаний пытался найти новых сотрудников, однако 76% предприятий продолжают испытывать трудности с наймом персонала, говорится в документе.

Наиболее серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора). За ним следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%), отмечается в пресс-релизе.

Причиной нехватки сотрудников стало увеличение расходов в области торговли и промышленности. Менее 28% компаний увеличили инвестиции за последние три месяца на фоне роста цен, среди маленьких фирм – только 19%, говорится в документе.

Данные были получены на основе исследования 5700 различных предприятий.

В связи со сложившейся ситуацией BCC обратилась к правительству и предложила план из трёх пунктов, направленный на улучшение положения, отмечается в пресс-релизе. В частности, BCC предлагает компаниям вкладывать больше средств в обучение сотрудников и создание более гибких рабочих процессов. Правительство же, по мнению палаты, должно помочь предприятиям, сократив расходы, возлагаемые на них, и налоги, связанные с обучением сотрудников. Еще одной мерой является расширение списков дефицитных профессий для каждого сектора экономики, отмечается в документе.

Многие отрасли экономики уже на протяжении долгого времени испытывают трудности, связанные с нехваткой персонала после выхода страны из ЕС и пандемии коронавируса.