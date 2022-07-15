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2022-07-15T12:23:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220715/837499683.html

Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности

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ПРОИЗВОДСТВО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТСЯ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НА 6% — МАНТУРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.07.2022

новости, экономика, промышленность, денис мантуров, обрабатывающие отрасли

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60