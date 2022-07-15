2022-07-15T12:23:00+03:00
2022-07-15T12:27:55+03:00
2022-07-15T12:23:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220715/837499683.html
Мантуров допустил сокращение производства в обрабатывающей промышленности
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПРОИЗВОДСТВО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТСЯ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НА 6% — МАНТУРОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 15.07.2022
новости, экономика, промышленность, денис мантуров, обрабатывающие отрасли
https://1prime.ru/images/83262/17/832621736.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83262/17/832621736.jpg
https://1prime.ru/images/83262/17/832621735.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83262/17/832621735.jpg
https://1prime.ru/images/83262/17/832621734.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83262/17/832621734.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРОИЗВОДСТВО В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ МОЖЕТ СОКРАТИТСЯ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НА 6% — МАНТУРОВ
Новость дополняется