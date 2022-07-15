МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка России и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании. Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

"После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года, компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этом основании она сегодня достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций", — говорится в сообщении.

Фирма отмечает, что бизнес будет работать самостоятельно при новом руководстве, а сама Elopak будет по-прежнему воздерживаться от ведения бизнеса в РФ.

Elopak — норвежская компания по производству упаковки, основанная в 1957 году, владеет брендом Pure-Pak. Работает более чем в 40 странах.