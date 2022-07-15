Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России
Норвежский производитель упаковки Elopak покидает российский рынок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Норвежский производитель упаковки Elopak объявил об уходе с рынка России и передаче бизнеса местному руководству, говорится на сайте компании.
"После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года, компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этом основании она сегодня достигла соглашения о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству, продав 100% своих акций", — говорится в сообщении.
Фирма отмечает, что бизнес будет работать самостоятельно при новом руководстве, а сама Elopak будет по-прежнему воздерживаться от ведения бизнеса в РФ.
Elopak — норвежская компания по производству упаковки, основанная в 1957 году, владеет брендом Pure-Pak. Работает более чем в 40 странах.
https://1prime.ru/News/20220715/837499899.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.