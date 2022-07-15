МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений, прокомментировал РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. Косачев назвал санкции США причиной глобальных проблем с продовольствием

Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

"Послабления санкций, которые вводятся США, – это попытка ослабить собственный экономический негатив из-за введенных против России ограничений. США ощущают рост стоимости продуктов питания на внутреннем рынке из-за нехватки минеральных удобрений из РФ, фермеры заявляют о падении урожайности и банкротстве", — сказал Сидоров.

По его словам, таким образом Штаты пытаются создать лазейку в своих собственных решениях, чтобы снизить инфляцию, не допустить дефицита продукции АПК.

"С другой стороны, эта лицензия очень напоминает программу, которая действовала в отношении Ирака – "Нефть в обмен на продовольствие". Штаты четко увязывают возможность РФ продавать нефть на внешнем рынке с требованием тратить полученные при этом средства на строго определенные группы товаров — продовольствие, посевной материал, лекарства", — отметил он.

При этом эксперт сказал, что пока не ясно, как Вашингтон намерен контролировать покупки товаров отдельных категорий.

"Время покажет. Но очевидно, что в США осознают весь негатив собственных санкций против РФ и делают шаг назад", — сообщил Сидоров.