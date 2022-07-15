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В Польше рассказали о рекордном за 25 лет показателе инфляции в июне
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Годовая инфляция в Польше в июне составила 15,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает Главное статистическое управление (GUS) республики. "Цены на... ПРАЙМ, 15.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, польша, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Польше в июне составила 15,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает Главное статистическое управление (GUS) республики.
"Цены на потребительские товары и услуги в июне 2022 года выросли на 15,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,5%", — говорится в сообщении.
По данным GUS, сильнее всего в июле подорожало растительное масло (42% в годовом выражении), мука и сахар (почти на 40%), говядина (32%), хлеб (28%), молоко (21%).
Национальный банк Польши ранее на этой неделе ухудшил прогноз по инфляции в 2022 году до 14,2% с ожидавшихся в мае 10,8% на фоне прекращения поставок из России энергоносителей и удобрений.