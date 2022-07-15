ВАРШАВА, 15 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Польше в июне составила 15,5%, что является рекордным показателем за последние 25 лет, сообщает Главное статистическое управление (GUS) республики. Инфляция в Финляндии ускорилась в июне до 7,8%

"Цены на потребительские товары и услуги в июне 2022 года выросли на 15,5% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 1,5%", — говорится в сообщении.

По данным GUS, сильнее всего в июле подорожало растительное масло (42% в годовом выражении), мука и сахар (почти на 40%), говядина (32%), хлеб (28%), молоко (21%).

Национальный банк Польши ранее на этой неделе ухудшил прогноз по инфляции в 2022 году до 14,2% с ожидавшихся в мае 10,8% на фоне прекращения поставок из России энергоносителей и удобрений.