МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции. Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером

Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу.

"Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", — сказал Мантуров, выступая в Госдуме.