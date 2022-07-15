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2022
https://1prime.ru/News/20220715/837502009.html
Мантуров заявил о подготовке контрсанкций в некоторых промышленных отраслях
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести... ПРАЙМ, 15.07.2022
новости, россия, промышленность, денис мантуров, контрсанкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о подготовке перечня отраслей промышленности, по которым планируется ввести контрсанкции.
Указ о назначении Мантурова вице-премьером президент РФ Владимир Путин подписал ранее в пятницу.
"Контрсанкции, мы с вами на эту тему уже говорили, мы сейчас подготовим перечень отраслей, готовы в этом направлении работать", — сказал Мантуров, выступая в Госдуме.