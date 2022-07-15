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Путин освободил Рогозина от должности генерального директора "Роскосмос"
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Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора госкорпорации "Роскосмос", соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. "Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от... ПРАЙМ, 15.07.2022
новости, владимир путин, дмитрий рогозин, роскосмос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора госкорпорации "Роскосмос", соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.