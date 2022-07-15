МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора госкорпорации "Роскосмос", соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Юрий Борисов назначен генеральным директором Роскосмоса

"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.