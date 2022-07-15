БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список персональных санкций против людей и компаний, связанных с Россие и попадающих под санкции Евросоюза. ЕК планирует продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

Он отметил, что предложит Совету дополнительный список людей и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать по Евросоюзу ограничены.

Ожидается, что санкции против России рассмотрят на своем заседании главы МИД стран ЕС 18 июля.

Еврокомиссия в пятницу предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в Россию современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Действующие до конца июля экономические санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев до концй января 2023 года.